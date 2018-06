Jessica Ienna ringrazia Palermo: arriva la prima fascia a Miss Mondo

Jessica Ienna incassa la prima fascia e prova il colpo grosso in terra di Puglia. La ventiseienne palermitana è una delle cinquanta finaliste di Miss Mondo Italia e grazie al voto della sua città ha conquistato già la prima affermazione, la fascia di Miss Mondo Social 2018 Urbanart. Un riconoscimento che le consente già adesso di passare indenne i primi turni ed entrare nel lotto delle venti migliori.

«Grazie Palermo x tutti i like ricevuti», proprio con la «x», scrive nella descrizione della foto che annuncia la vittoria. Del resto, Jessica Ienna è molto popolare a Palermo per la sua partecipazione allo spettacolo tv Sicilia Cabaret. Negli stessi post Jessica invita a guardare la finale in diretta Facebook dalla pagina di Miss Mondo Italia. Il grande show conclusivo è in programma domenica 10 giugno, alle 21, al Teatro Italia di Gallipoli. Presenterà lo spettacolo il ballerino Stefano De Martino, premierà la vincitrice la miss 2017 Conny Notarstefano. La prescelta rappresenterà l'Italia a Miss World, in Cina.