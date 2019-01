Il primo party del 2019 griffato Tnos

Tornano le più belle notti di Palermo con il primo party dell’anno del gruppo TNOS. Dopo la festa di fine 2018, sabato scorso, e il veglione di Capodanno sulla nave La Superba del gruppo GNV, arriva l’happening della vigilia dell’Epifania, sabato 5 gennaio al Country Club di via dell’Olimpo, a Palermo. Il primo di una serie di appuntamenti scoppiettanti che per il mese di gennaio culmineranno nell’evento del 19 gennaio, primattore il dj cult Cristian Marchi.

Il 2019 griffato TNOS The Night of Sicily scatta con in console i collaudati Eddy dj e Riccardo Barbaro, per un mix di musica dance e commerciale che è il must delle feste più attraenti della città. Assieme a loro il vocalist della scuderia Tnos, Danilo Martines.