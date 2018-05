Mariandrea fa sfilare le fotomodelle dell'anno

Torna Fotomodella dell’anno e porta in dote Mariandrea Gallo nella veste di presentatrice. La seconda tappa siciliana del concorso è in programma sabato 12 maggio alle 21 alle Officine Baronali, in via Villa Rosato. La serata è organizzata da Ettore Napoli concessionario unico per la Sicilia del concorso che, nei suoi 34 anni di vita, ha visto tra le sue miss in gara showgirl di successo come Michelle Hunziker, Samantha De Grenet, Francesca Rettondini, Adriana Volpe, Caterina Balivo e Costanza Caracciolo.

Per la seconda tappa di Fotomodella dell’anno Academy 2018 si sfideranno venti ragazze dai 14 ai 23 anni. La prima classificata si aggiudicherà l’accesso alla finale e affiancherà Giulia Di Leo, 16 anni, vincitrice della prima tappa, che si è svolta a Palazzo Mazzarino. L’intrattenimento musicale è affidato a Maria Antonietta Innusa e Alessia Di Bella.

A presentare la serata l’affascinante Mariandrea Gallo, ventunenne studentessa universitaria che conosce le passerelle dei concorsi di bellezza per averle calcate di persona. Finalista nazionale a Miss Mondo, Mariandrea ha intrapreso anche la carriera di indossatrice, prima di dedicarsi alla sua vera passione, la conduzione di programmi televisivi. Chi segue le emittenti locali l’ha già ammirata a Radio Tivù Azzurra e a Tele One.



Il concorso Fotomodella dell’anno nasce dall’esigenza manifestata all’inizio degli anni Ottanta dagli stilisti italiani di trovare modelle nazionali adatte alle sfilate e alle campagne pubblicitarie. Fu l’avvocato Ezio Guidi, impresario teatrale a dare la spinta per il concorso, assieme a Massimo Landi, musicista, e all’architetto Mattia Tiraboschi. Era il 1983, anno di nascita del concorso.