All'i-Club di Terrasini l'orsetto più amato per i selfie

Sbarca a Terrasini l'orsetto più amato del mondo delle discoteche. Si chiama Frank, indossa due occhialoni neri e ha il viso sempre allegro. Si esibisce sul palco durante la serata, danzando in perfetto stile hip hop, e si dedica anche ai clienti, accano ai quali posa per delle foto divertenti.

Frank the Bear è la mascotte delle discoteche Toy RoOm. La prima è nata a Londra. Il Toy RoOm London è da diversi anni uno dei club più trendy ed esclusivi della capitale inglese. È diventato velocemente famoso in tutto il mondo per il suo design unico ed esclusivo, tanto da essere frequentato anche dai vip internazionali. Il successo di una formula che trasforma la discoteca in ludoteca ha permesso negli anni l’inaugurazione di altri club in diverse città del mondo: Dubai, San Paolo, Atene, Mykonos, Nuova Delhi ed anche Roma.

La performance di Frank e delle ballerine del Toy RoOm è in programma oggi - sabato 27 luglio - all'i-Club di Terrasini, la seda scelta dall'organizzazione dell'agenzia Tnos di Alessandro Cocco e Daniele Papa per il sabato dell'estate 2019. Si parte con la festa esclusiva di Toy RoOm, in consolle dj Umile.