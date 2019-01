Tnos 2029: party in chiave futurista

Dopo l'exploit della serata con Cristian Marchi e in vista dell'esibizione di un'altra star della console, il dj Samuele Sartini, atteso per sabato 2 febbraio, il Country Disco Club di Palermo ospita un party proiettato verso il futuro. Visioni stroboscopiche, suoni dallo Spazio, effetti speciali saranno la caratteristica della nuova scommessa dell'agenzia di eventi Tnos - The Night of Sicily. Un gruppo di giovani che trova continui riscontri nei consensi del pubblico e da lì trae la linfa per proposte sempre originali.

Sabato 26 gennaio, domani sera, sul palchetto centrale del club di viale dell'Olimpo si esibirà il dj resident Riccardo Barbaro, in alternanza con Danilo Giucastro. La musica dei due dj sarà corroborata da Danilo Martines, la voce che ha aperto quest'estate il Festival dei Templi di Selinunte. Mission 2029 Live - questo il nome del party in chiave futurista - chiude un mese di gennaio scoppiettante e getta un ponte per gli show in arrivo: Sartini, come detto, il 2 febbraio, ma non solo, perché la settimana successiva sarà la volta del format dai ritmi travolgenti, Miami, tra reggaeton e hip-hop.

L'ingresso al party di domani sera, sabato 26, è regolato secondo quanto reso noto sulla pagina Facebook di Tnos. Una selezione del photo-set di Valery Sirchia sarà pubblicata in una specialissima gallery sullo spazio Moda & Movida di Palermotoday.