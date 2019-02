Arriva Sartini, il dj che ha regalato il successo ad Avicii

Comincia febbraio, il mese dell'amore (San Valentino) e della musica (Festival di Sanremo), e per Tnos - The Night of Sicily è il momento del secondo appuntamento dell'anno con un grande artista, il marchigiano Samuele Sartini, che raccoglie il testimone lasciato da Cristian Marchi in questa staffetta house di alto livello. Appuntamento stasera, sabato 2 febbraio, al Country Club di viale dell'Olimpo, con il warm up affidato al dj resident Riccardo Barbaro e la voce dello showman Danilo Martines, già al fianco di Sartini in passato.

Samuele Sartini è di Chiaravalle, provincia di Ancona. È uno dei più talentuosi dj e produttori italiani, è oggi riconosciuto a livello internazionale per le sue pubblicazioni di qualità. La sua scalata è cominciata nella seconda metà degli anni Novanta. Le prime tappe significative i singoli Fly e Let's Get Back The Feeling, accanto ai maestri CeCe Rogers e Michael Watford. Pezzi seguiti da successi pop come Why e Love Shine, interpretati da Wendy Lewis, fino alle gemme recenti, Love U Seek e Back Again con Amanda Wilson. Persino Avicii (il top-dj svedese Tim Bergling) deve un po’ del suo successo proprio a Samuele Sartini. Per la versione cantata del suo primo hit Seek Bromance, Avicii prese la voce da una precedente versione di Love U Seek.