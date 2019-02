La città protagonista del sabato Tnos

Miami Tour, il brand del reggaeton e dell'hip-hop, ha lasciato l'elettricità nell'aria, si torna a Palermo con una nuova carica. Metafore del sabato sera... Per mostrare come Tnos, l'agenzia di spettacoli di Alessandro Cocco e Daniele Papa, stasera - sabato 16 febbraio - sia pronta a riaprire le porte al pubblico della movida cittadina con la consapevolezza dei propri risultati.

Sabato scorso sono stati gli artisti di Miami Nights a riempire il Country Disco Club, la location delle movimentate serate made in Tnos. Questo sabato sarà l'animazione resident a rendere accattivante il palco-pedana della discoteca di viale dell'Olimpo. City by night è la festa per eccellenza di Tnos - The Night Of Sicily. Un format tutto nuovo da vivere, che permette al pubblico di diventare protagonista, attraverso l'interazione con gli artisti. Il Country è il primo club ad ospitare questa festa. Dj set affidato a Riccardo Barbaro ed Eddy.