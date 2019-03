Un gala di Carnevale al Casale San Lorenzo

Ritmo ed eleganza piombano al Casale San Lorenzo per il Gala di Carnevale. Domani - sabato 2 marzo - va in scena un party di gala, privato, adatto solo per i più esigenti. Abito da sera e maschera da volto, oltre all’invito personale, sono d’obbligo per un evento che lascerà poco spazio all’immaginazione e dove tutti i partecipanti potranno divertirsi immersi nelle suggestiva mura del Casale. Le porte della location palermitana si apriranno alle 23 e la serata verrà accompagnata da tre dj d’eccezione, l’italo-brasiliano Ivan Sutera ed i due palermitani Dario Trapani ed Adriano Pepe.

Ivan è un nome molto conosciuto nel panorama siciliano. In attività dal 1996, ha suonato nei club di tutta l’isola ed inventato tanti format diversi. «Suonare per un evento come questo - dice il dj brasiliano -, mi rende particolarmente orgoglioso. Stiamo preparando un set che racconterà un party mai visto con quel tocco di classe che gli organizzatori stanno garantendo».

Dario Trapani, invece, è un classe 1987. Dj e producer è uno degli astri nascenti del panorama mondiale della musica house. Reduce da un tour insieme alla sua etichetta discografica, Black Lizzard di Leandro Da Silva, in Olanda ha brani su Spotify che contano più di due milioni di play come Work That Body, uscita a giugno 2018. «Tornare a suonare nella mia città partecipando ad un evento come questo è un ottimo inizio - dice il producer palermitano -. La città si sta migliorando sotto ogni aspetto e presto sono sicuro che diventerà una piazza ancora più importante».

Il terzo dj della serata è il 31enne Adriano Pepe, anche lui dj e producer. Suona nei club palermitani dal 2013 di notte e di giorno lavora come fisioterapista e osteopata. Nel 2016 ha anche partecipato alle due date del Mojito Summer Tour.

Tra gli organizzatori dell’evento ci sono quattro Club Rotaract di Palermo, l’Est, il Nord, il Montepellegrino ed il Parco delle Madonie. Grazie a questo gala avranno modo di donare in beneficenza parte del ricavato.