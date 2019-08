A Balestrate la sfilata di Albano

Una serata all’insegna della moda, della bellezza e dell’eleganza lunedì 5 agosto a partire dalle 21,30 in piazza Rettore Evola, a Balestrate. Una sfilata organizzata dall’Atelier Maria Grazia Albano Collezioni Sposa con il patrocinio del Comune di Balestrate e della Proloco.

In passerella gli abiti da sposa e cerimonia della nuova collezione 2020 di importanti brand del made in Italy, da Stefano Blandaleone a Diamond Couture, da Michela Ferriero a Jillian. Abiti esclusivi capaci di fare sognare ogni donna, quelli ricchi e principeschi e quelli semplici e raffinati, tutti realizzati con stoffe pregiate e accessori ricercati. Le acconciature delle modelle saranno curate da Biagio Capone Parrucchieri.

Moda ma anche tanto divertimento con il duo comico Matranga & Minafò, reduci dai successi di Made in Sud e ideatori e conduttori di Sicilia Cabaret. Faranno ridere il pubblico con i tormentoni e i personaggi amati da tutti. Ospite della serata anche il trio lirico Emozioni in Musica, composto dai tenori Domenico Guzzardo e Marco Leone e dal soprano Federica Neglia. Il calore e la potenza delle loro voci accompagneranno dal vivo lo scintillio degli abiti in passerella. La serata sarà presentata da Anna Cane. Ingresso libero