Dj Generation per i 40 anni di Fabrix

Da Donna Summer a Giusy Ferreri è un attimo e passano 40 anni di musica e cinque generazioni di ventenni amanti della discoteca. Ci vuole la sapienza dei maestri per mescolare Hot Stuff del '79 e Jambo del 2019, All That She Wants degli anni Novanta e Tell me why, must degli anni Duemila. Ci vuole la passione di chi amava suonare quando la musica era musica e il club si identificava nel suo dj. Quarant'anni trascorsi in un lampo nella performance di sei virtuosi della consolle, a partire da Fabrix dj, che li ha riuniti tutti quanti in una villa privata per festeggiare i suoi primi 40 anni.

Lui è entrato in scena allo scoccare della mezzanotte, sulle note degli 883, che di quel clima oggi considerato vintage hanno riempito i testi delle loro canzoni, da Nella notte, il brano scelto da Fabrix in versione remix, a La regina del Celebrità. La serata è cominciata con la musica anni Settanta e Ottanta di Nicola Vitrano, performer di tante serate del Moro, per proseguire con Giovanni Nuccio del Rise Up, Dario Fauzia del Goa, Joy Capizzi del Noctis e Salvo Chiarello, the voice dell'intera serata.

L'atmosfera è quella di una volta, si balla tutti insieme e quando arriva uno dei pezzi storici, I will survive del '78, è quasi un inno a questa dj-generation che non sente addosso il passare del tempo e che dall'impiego del vinile ha tesaurizzato l'arte del mixage e ne ha fatto un'arma vincente anche nell'era del digitale. Un ritorno alla musica, quella delle note suonate con gli strumenti, delle voci vere, dei testi semplici. E delle melodie subito riconoscibili. Scorrono uno dopo l'altro i must della disco commerciale, Le Freak degli Chic, pezzo supervenduto ch'è tutto una rima, Red red wine dal sapore reggae, remix di un brano degli Ub 40, l'immarcescibile Africa dei Toto, l'hit pop nordico Barbie Girl degli Aqua, la coinvolgente Blue (Da Ba Dee) degli Eiffel 65, la caliente Vamos a la playa di Miranda. C'è spazio per i brani più belli degli ultimi anni, quelli che sposano la musicalità, come Para Voce o Nera di Irama, senza tralasciare Baby K. Si riscoprono artisti che qualcuno aveva dimenticato, la giamaicana Diana King o il compianto Dennis Edwards. Si balla all'impazzata con i mostri sacri che ininterrottamente hanno riempito le piste in questi quarant'anni, la Kool & The Gang, gli Earth Wind & Fire, il rapper Ice MC. Si apprezza il talento tutto italiano di Neja, Jovanotti, Corona. Insomma, una grande reunion per uno spettacolare evento arricchito dagli effetti speciali, dall'animazione di due splendide balerine e dalle proiezioni. Un regalo di Fabrix dj, che negli anni Novanta fu il mattatore di tanti locali, dal Noctis all'Imperium Athena di Trabia, dal Moro al Country e tanti, tantissimi altri. Auguri Fabrix, sei tornato in consolle dopo tanti anni e ci hai regalato una serata ancora più bella di quelle di allora. E chissà che in futuro non ti possa venire voglia di tornare sulla scena per altri eventi one-night-show...

Gallery