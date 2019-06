A Villa Magnisi festa per i 25 anni di Ail Palermo con Sergio Amadori e l’assessore Razza

Risultati nella ricerca scientifica e nelle aspettative di guarigione, case di accoglienza per malati e familiari fuorisede, borse di studio per medici e ricercatori, assistenza quotidiana e trasporto dei pazienti più fragili: è quello che Ail Palermo-Trapani ha realizzato in 25 anni, grazie al contributo di medici, volontari e sostenitori. Un patrimonio di solidarietà che sarà festeggiato assieme alla città, in occasione della Giornata nazionale contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Giovedì 13 giugno, alle 17, a Villa Magnisi sede dell’Ordine dei Medici, via Rosario da Partanna 22.

Interverranno il presidente nazionale di Ail, Sergio Amadori; l'economista Salvatore La Rosa, direttore della rivista “Le nuove frontiere della scuola”; l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza; l'ematologa Rosanna Scimè, responsabile del Centro trapianti degli Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello; il presidente Ail Palermo-Trapani, Pino Toro. Porteranno i solo saluti Toti Amato, preside dell’Ordine dei medici di Palermo, e Walter Messina, direttore degli Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello. Numerose le testimonianze e le storie di chi ha lottato e vinto in questi 25 anni.