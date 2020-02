Coronavirus a Palermo, ecco il vademecum con le istruzioni utili a prevenire il contagio

Il Coronavirus sbarca a Palermo con un aereo di linea dal Nord e il Comune di Palermo divulga una guida per affrontarlo. Dopo il caso dei turisti bergamaschi risultati positivi al tampone per il nuovo virus che arriva dalla Cina, sono in tantissimi ad aver inondato le istituzioni, le redazioni dei giornali, le amministrazioni di domande sul da farsi per prevenire il contagio. Senza diffondere psicosi né allarmismi, gestendo il caso con la giusta dose di serietà, ecco il vademecum che il Comune ha diffuso in queste ore con le istruzioni per la prevenzione e gli approfondimenti su cosa è veramente il coronavirus, quali sono i sintomi, quale la diagnosi e come avviene la trasmissione.

10 cose da fare in questo momento

Lavare spesso le mani per almeno 20 secondi con sapone o disinfettante Evitare il contatto ravvicinato con persone che hanno infezioni respiratorie acute Non toccare occhi, naso e bocca con mani sporche Corprire il gomito o con il fazzoletto naso e bocca se si tossisce o starnutisce Non assumere antibiotici o antivirali senza prescrizione medica Pulire le superfici con disinfettanti (allcol o con cloro) Non usare la mascherina se non si hanno sintomi Non riunciare all'uso di prodotti provenienti dalla Cina in quanto il virus non resiste sulle superfici a lungo Non abbandonare animali da compagnia poiché non trasmettono il virus Contattare il numero verde 1500 se si hanno sintomi o se si pensa di essere stati esposti a contagio

Informazioni ed aggiornamenti in tempo reale si possono recuperare sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità.

Cosa è

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate fino a gravi, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie acute. Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. I coronavirus sono comuni in molte specie animali ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo, I coronavirus umani comuni in tutto il mondo e conosciuti ad oggi sono sette, alcuni identificati già negli anni '70, altri invece di recente.

Sintomi e diagnosi

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. Il tasso di mortalità si attesta fra il 2 e il 4%. In particolare i coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere

naso che cola

mal di testa

tosse

gola infiammata

febbre

sensazione generale di malessere

Altri coronavirus umani che hanno fatto il salto di specie, come per esempio MERS-CoV e SARS-CoV, possono causare sintomi gravi (che possono progredire in polmonite) che includono

febbre

tosse

respiro affannoso

brividi

dolori muscolari

Trattamento

Non esistono trattamentei specifici per le infezioni causate dal coronavirus e non sono disponibili al momento vaccini. E' quindi fondamentale una accurata prevenzione. La maggior parte delle persone infette da coronavirus comuni guarisce spontaneamente. Riguardo il nuovo coronavirus 2019-CoV, non esistono al momento terapie specifichie. Così vengono curati i sintomi della malattia (cosiddetta terapia di supporto) in modo da favorire la guarigione, ad esempio fornendo supporto respiratorio.

Trasmissione

I coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un'altra attraverso

la saliva

la tosse

lo starnuto

i contatti diretti personali

le mani (se sono state contaminate e non lavate) toccando la bocca

il naso e gli occhi

una contaminazione fecale (questo caso è raro)

Prevenzione

E' possibile ridurre il rischio di infezione proteggendo tutti seguendo alcuni accorgimenti

lavare spesso le mani soprattutto dopo aver tossito o starnutito, prima e dopo l'assistenza a malati, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali e le loro deiezioni. Più in generale quando le mani sono sporche

corprire naso e bocca quando si starnutisce o si tossisce con il gomito o con un fazzoletto

buttare i fazzoletti dopo l'uso

Non è raccomandato l'utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi.