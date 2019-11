Malattie sessualmente trasmesse, sì alla prevenzione: test gratuiti per una settimana

Prende il via oggi in Sicilia la settimana della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, promossa dall’assessorato regionale per la Salute. Fino a domenica 1 dicembre, in 40 ambulatori, consultori o unità mobili presenti su tutto il territorio siciliano, sarà possibile effettuare gratuitamente screening specifici, ricevere informazioni, ottenere supporto medico e psicologico. I servizi sono rivolti dalle nove Asp dell'Isola agli utenti in età compresa tra i 18 e i 40 anni e oltre a essere gratuiti, non richiedono alcuna prenotazione, né ricetta medica. Sarà possibile effettuare lo screening ematico, i tamponi e gli esami delle urine per individuare epatiti, sifilide, Hiv, clamidia, gonorrea. I punti d’accesso saranno aperti da lunedì 25 novembre a sabato 30 novembre dalle 8 alle 17. Domenica 1 dicembre dalle 8 alle 12.

Dove sarà possibile effettuare i test a Palermo e provincia:

· P.O.S. Cimino – Termini Imerese, via S. Cimino, 2 Tel. 091/8151111

· P.O. Civico Partinico- Via Circonvallazione, 1 Tel. 091/8911111

· UOC medicina trasfusionale P.O. nuovo Cefalù - contrada Pietrapollastra, via Pisciotto Tel. 0921/920111

· Ambulatorio dell’unità mobile di strada Uoc dipendenze patologiche, via La Loggia, edificio 46 Tel. 091/7034609 /cellulare 335/5263791

· Unità mobile di strada Uoc Dipartimento salute mentale dipendenze patologiche e Npia: lunedì, mercoledì e venerdì Ateneo Universitario dalle 12 alle 17; venerdì in piazza Sant'Anna dalle 20 alle 2; sabato davanti alla discoteca Fabric in via Ugo La Malfa, 95 dalle 20 alle 2.

· Unità mobile di strada Dipartimento diagnostica di laboratorio:

Lercara Friddi: Poliambulatorio Asp, viale delle Rose, 33 - giovedì dalle 9 alle 14; Bagheria: Centro Levante, via Papa Giovanni XXIII, 40 - sabato dalle 9 alle 14.