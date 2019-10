Settimana nazionale della dislessia, tutte le iniziative (gratuite) a Palermo

Associazione Italiana Dislessia (AID) annuncia l'avvio della 4° edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, che si terrà dal 7 al 13 ottobre 2019, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA).

Come per le scorse edizioni, anche quest’anno è previsto un articolato programma di eventi di informazione e sensibilizzazione, organizzato su tutto il territorio nazionale da oltre 1.000 volontari, parte di 95 sezioni provinciali AID, in collaborazione con 300 tra enti pubblici e istituti scolastici. Il fil rouge della manifestazione quest’anno è “Diversi e Uguali: promuoviamo l’equità” a sottolineare il valore della diversità di ogni persona, da tutelare attraverso pari diritti e opportunità, per una società realmente inclusiva.

Gli eventi a Palermo

GARANZIE DI EQUITÀ ALLA LUCE DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA

Lunedì 7 ottobre 2019, dalle ore 9 alle 13: Sala Mattarella, Palazzo Reale, Piazza Parlamento 1 a Palermo

Partecipano: Sergio Messina, Presidente Nazionale AID; L. Sabrina Bono, Presidente sez. AID-Palermo e Coordinatrice regionale AID-Sicilia; Renato Scifo, Segretario regionale SINPIA; Giusy Castriciano, Delegata Ordine degli Psicologi; Maria Rosa Paterniti, Presidente Federazione Logopedisti Italiani – Sicilia; Francesco Di Blasi, pedagogista - Oasi di Troina; Serafino Buono, Presidente coordinamento AIRIPA Sicilia; Di Stefano, Laudani, Salmeri, Gruppo DSA ASP Catania. Evento gratuito ed aperto al pubblico. I posti sono limitati. E’ richiesta iscrizione online.

DIVERSI E UGUALI A SCUOLA… IN EUROPA

Giovedì 10 ottobre 2019, dalle ore 14.45 alle 18.45: Auditorium I.C. Laura Lanza Baronessa di Carini, Via Prano 72-74 a Carini

Evento di disseminazione e formazione su buone pratiche su DSADysTRANS- Supporting Dyslexic Individual in the Transition from Primary to Low Secondary School. Partecipano: Prof.ssa Rosa Liberto D.S. I C Laura Lanza ; Sabrina Bono, presidente AID sezione di Palermo; Roberta Rota, formatore AID, Psicopedagogista clinica; Stefania Mannino referente Dsa. L'evento è aperto a tutti i docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio di Palermo e provincia ed a tutti i genitori di alunni con DSA. Ingresso gratuito. E' richiesta iscrizione online, compilando questo modulo online.

DIVERSI E UGUALI: PROMUOVIAMO L’EQUITÀ…IN BIBLIOTECA

Sabato 12 ottobre 2019, dalle ore 9 alle 13: ITI Vittorio Emanuele III - Via Duca della Verdura, 48 a Palermo

Intervengono: Pasquale D’Andrea, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza; L. Sabrina Bono, Presidente Sez. AID-Palermo e Coordinatrice regionale AID-Sicilia; Enrica Bianchi docente, formatrice AID, membro del Consiglio Direttivo AID. I posti sono limitati. E’ richiesta iscrizione online.

Per le iscriversi visitare il sito ufficiale.