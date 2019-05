Occhio pigro e disabilità visive nei bambini, una giornata di screening gratis a Palermo

Continua la campagna di prevenzione dell’Unione Italiana Ciechi. L’ambliopia, conosciuta come occhio pigro, è un deficit visivo che si manifesta in età pediatrica e che può essere risolto attraverso un intervento tempestivo. Giovedì 9 maggio dalle ore 9:00 alle ore 18:00, presso l’Istituto Florio- Salamone di via d’Angiò, i bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 5 anni potranno sottoporsi gratuitamente ad uno screening completo. I controlli saranno effettuati da una equipe medico-oculistica. Per partecipare allo screening è necessario prenotare la visita telefonando al numero dedicato 0916162405 oppure scrivere a uicpa@uiciechi.it.

Questa giornata dedicata alla prevenzione è organizzata dalla sezione territoriale di Palermo dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, in occasione del V Convegno nazionale Amgo, che ha ottenuto il Patrocinio del Ministero della Salute, sulla prevenzione e l’intervento precoce dell’ambliopia che si terrà venerdì a partire dalle ore 9.00 presso lo stesso Istituto. “A me gli Occhi” è così che si chiama la campagna dell’Amgo che si propone di sensibilizzare le famiglie su questo tema. Medici, operatori sanitari, associazioni e istituzioni si riuniranno venerdì a Palermo per confrontarsi sull’importanza della correzione ottica precoce nell’età dello sviluppo, sulla chirurgia dello strabismo, sul nistagmo, l’ambliopia e altre disabilità visive nel bambino.

Oltre a prestigiosi relatori italiani, interverrà al convegno anche Robert Arnold, medico dell’Alaska che condividerà la sua esperienza nello sviluppo del programma di screening dell’ambliopia “Alaska Blind Child Discovery” e i risultati del Pediatric Eye Disease Investigator Group, per il quale è stato investigatore e sviluppatore di protocolli nonché dei risultati degli studi di screening della vista su larga scala Mepeds e Bpeds. Il programma scientifico della giornata prevede anche una tavola rotonda dal tema “Occhiali e lenti a contatto in età pediatrica”, argomento particolarmente delicato, in quanto, un efficace trattamento antiambliopico passa spesso anche da una ottimale correzione ottica.

Al Convegno saranno presenti inoltre anche Mario Barbuto Presidente nazionale, Linda Legname Componente Direzione nazionale, Gaetano Minicleri Presidente regionale e Tommaso Di Gesaro Presidente della sezione territoriale di Palermo, dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Ed è alle famiglie che Tommaso Di Gesaro si rivolge principalmente: “Bisogna avere molto a cuore la vista dei nostri bambini – dice - se ci sono delle problematiche come l’ambliopia o altri difetti visivi, se presi in tempo, possono essere curati e si può evitare che il problema, col passare degli anni, possa aggravarsi. La prevenzione è importante. Gli screening sono gratuiti. Ed esorto i professionisti - conclude Di Gesaro - a partecipare al convegno. Sarà un’occasione importante per confrontarsi e aggiornarsi sulle tecniche più moderne delle quali oggi possiamo avvalerci per intervenire sui nostri bambini”.