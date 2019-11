In piazza Danisinni si fa prevenzione contro il diabete: arriva il camper del Rotary Club

Domani il Rotary Club Palermo Ovest, presieduto da Nicola La Manna, porterà il camper della prevenzione del diabete in piazza Danisinni dalle 9.30 alle 13.30. Medici e volontari del Club effettueranno la misurazione delle pressione arteriosa e della glicemia e saranno distribuite delle brochure informative sulla cura della malattia. Inoltre sarà possibile effettuare dei colloqui nella sala delle riunioni della parrocchia Sant'Agnese. L'iniziativa in occasione della Giornata mondiale del diabete. I dati sulla malattia sono allarmanti: sono 450 milioni i diabetici nel mondo, 4 solo in Italia e la patologia continua a diffondersi.

Le stime per i prossimi anni prevedono incrementi fino al 300%. E un diabetico seu tre non sa di essere malato. La prevenzione, come la diagnosi, restano obiettivi fondamentali. Quest'anno l'attenzione è puntata soprattutto sull'educazione familiare, elemento fondamentale per il controllo ottimale della malattia e il mantenimento dei valori glicemici a targhet