Partanna Mondello, i medicinali scaduti si portano in farmacia e si rottamano

La farmacia Mercadante Giordano di Partanna Mondello lancia la campagna "rottamazione dei farmaci". Il corretto smaltimento dei medicinali scaduti verrà valutato 5 euro a confezione.

Un'iniziativa che nasce prima di tutto dall’esigenza di educare i cittadini al corretto smaltimento dei farmaci scaduti. "I farmaci scaduti andrebbero smaltiti solo in farmacia, ma spesso e volentieri vanno a finire nell’indifferenziata, con gravi danni per l’ambiente - afferma la dottoressa Roberta Giordano farmacista della Farmacia Mercadante Giordano di Partanna Mondello -. Quando correttamente cestinati nei bidoni appositi delle farmacie vengono cestinati con tutta la scatola, il corretto smaltimento prevede invece di cestinare solo il blister nel bidone dedicato alla raccolta farmaci scaduti e il loro involucro in cartone e il relativo bugiardino nella differenziata della carta. Oltre al messaggio civico riteniamo che l’incentivo che riconosciamo costituisca in questo momento delicatissimo un piccolo messaggio di fiducia per la popolazione”.

La rottamazione dei farmaci scaduti sarà possibile presso la Farmacia Mercadante della della dottoressa Maria Luisa Giordano fino al 31 maggio prossimo. Per aderirvi basta portare i farmaci scaduti in orario di apertura. I farmacisti indicheranno come smaltirli e rilasceranno per ogni confezione un buono di 5 euro da spendere in prodotti extra-farmaco. "L’iniziativa ha già colpito positivamente i nostri clienti e speriamo di far cosa gradita a quanti più vogliano aderire all’iniziativa. Ora come non mai siamo stati un punto di riferimento saldo per i nostri cittadini e con questo gesto speriamo di rendere ancora più forte il nostro legame che ci lega a loro" conclude la dottoressa Giordano.