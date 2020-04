Proprietà terapeutiche del Cbd: che cosa è e quali sono le sue caratteristiche

Quando hai a che fare con prodotti estratti dalle piante di cannabis devi fare la distinzione tra i cannabinoidi presenti: il cannabidiolo (Cbd) che non ha effetti psicoattivi e la sua controparte psicoattiva, il Thc. Il Cbd venne isolato per la prima volta da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Chimica dell’Università dell’Illinois nel 1940, ma ci sono voluti altri 23 anni affinché ne venisse identificata la struttura esatta. Il Cbd o cannabidiolo è un cannabinoide che si trova nelle piante di cannabis sativa o di canapa.

L’interazione del CBD con il sistema endocannabinoide naturalmente presente nel corpo umano provoca reazioni molto benefiche di tipo principalmente:

Antinfiammatorio

Antidolorifico

Rilassante

Attualmente l’olio di Cbd sta trovando una sempre maggiore utilizzazione e rappresenta un prodotto sempre più apprezzato per le sue molteplici proprietà terapeutiche sulla salute in generale.

Effetti benefici del Cbd sul corpo umano e sue applicazioni in cosmetica e alimentazione

Gli effetti benefici del Cbd possono variare da persona a persona, considerato che per alcune persone possono essere sufficienti dosaggi minimi, mentre altre potrebbero richiedere dosaggi più elevati. I concentrati di Cbd sono utilizzati per la cura o per il controllo dei sintomi di molte patologie quali dolori cronici, ansia, infiammazioni muscolari, disturbi del sonno ed altri. Dai risultati delle ricerche scientifiche è emerso che il Cbd è una sostanza dai grandi effetti benefici, oltre che in grado di garantire una grande efficacia nel trattamento di diversi problemi di salute.

L’olio di Cbd può ritenersi assolutamente sicuro per il tuo organismo, che risponde positivamente ai suoi principi attivi. Il Cbd puoi facilmente trovarlo sotto forma di estratto di canapa industriale, in diversi prodotti: l’importante è che ti affidi a aziende affidabili e professionali, che hanno come mission la tua sicurezza e la qualità dei prodotti immessi sul mercato. Un caso esemplare, in tal senso, è Canzon che investe molto nella qualità dei prodotti e della materia prima.

Proprietà Cbd e benefici nel dettaglio: tutto quello che c'è da sapere

L’utilizzo del cannabidiolo (Cbd) si sta diffondendo sempre di più poiché esso può essere utile come rimedio naturale con proprietà anti-infiammatorie e capacità di aiutare diverse patologie. In particolare, esso può aiutare a risolvere il dolore nelle terapie anti tumorali, può essere d’aiuto nei casi di intestino irritabile, di epilessia, depressione ed altro.

Il cannabidiolo (Cbd) è uno dei cannabinoidi naturali presenti nella cannabis sativa. L’uso terapeutico della cannabis light è antichissimo, dato che è stata usata in medicina per millenni. È stato scoperto che il nostro cervello ha un sistema endocannabinoide che è costituito da specifici recettori contenuti nelle cellule del corpo umano che interagiscono con sostanze endocannabinoidi ovvero sostanze prodotte dal nostro organismo che sono simili ai cannabinoidi presenti nella canapa. In effetti il sistema endocannabinoide si attiva naturalmente in condizioni di piacere e stimola il sistema immunitario.

In che modo il Cbd si relaziona con il sistema endocannabinoide

Le sostanze endocannabinoidi vengono prodotte in maniera naturale dal nostro corpo, regolano la nostra vita dalla nascita alla morte e sono persino contenute nel latte materno. In molte persone il sistema endocannabinoide non funziona correttamente e quindi l’assunzione di Cbd aiuta a ristabilire il naturale equilibrio nel nostro organismo attivando i recettori collegati con le diverse funzioni e favorendo la guarigione. Il Cbd può essere acquistato sotto forma di olio di Cbd, pomate per uso topico e altro ancora. Prima di ordinare i prodotti che preferisci on line; verifica sempre di rivolgerti ad aziende serie che utilizzano prodotti purificati e privi di sostanze chimiche. Si tratta di aziende che estraggono Cbd senza l'uso di solventi, attraverso accurati processi che eliminano le impurità vegetali, gli additivi e qualsiasi altro agente contaminante.

Terapie a base di Cbd

A metà degli anni ’70, studi clinici scoprirono gli effetti anti convulsivanti del Cbd e successivamente anche ansiolitici e antiematici. Durante questi anni vennero scoperti anche gli effetti sedativi del composto prima in ricerche sugli animali, poi confermate da vari studi clinici, che hanno dimostrato che l’utilizzo di Cbd migliora il sonno in pazienti con problemi di insonnia. Oggi ill potenziale utilizzo terapeutico del Cbd è stato evidenziato in un gran numero di malattie e sintomi, tra i quali distonia, diabete, malattie infiammatorie, morbo di Alzheimer e malattie della pelle.

Le principali terapie a base di Cbd attualmente utlizzate e tra le più efficaci

Gli utilizzi più comuni del Cbd in ambito terapeutico sono i seguenti:

Dolore cronico: il Cbd si è rivelato efficace nel contrastare il dolore cronico e neuropatico, in una serie di patologie tra cui il trattamento del dolore associato all’Hiv. La canapa con alto contenuto di Cbd, si è rivelata efficace anche nel trattamento della fibromialgia. Anche in questo caso sono stati ottenuti risultati molto positivi per i quali il Cbd ha migliorato i sintomi della patologia, con pochi effetti collaterali.

Sclerosi multipla: è stato pubblicato uno studio che ha preso in considerazione alcune ricerche, affermando che alcuni tipi di cannabis terapeutica (assunti per via orale, in pillole o spray) sono in grado di attenuare sintomi di gravi patologie che vanno dalla spasticità muscolare ai dolori. Il Cbd è stato indicato come una buona alternativa ai trattamenti standard in quanto migliora la spasticità nella sclerosi multipla refrattaria ed ha un profilo di tossicità accettabile.

Ansia, stress e depressione: molti studi, fra cui quelli pubblicati su European Journal Of Pain, testimoniano vantaggi dell’uso di prodotti a base di Cbd per il trattamento dei deficit cognitivi presenti in caso di depressione e di altri disturbi neuropsichiatrici, come il Doc (di cui approfondiremo fra poco) correlati ad ansia e stress e nella riduzione dei sintomi del disturbo da stress post-traumatico.

Psicosi: studi scientifici hanno dimostrato che il Cbd può essere assunto come anti psicotico. In un recente studio pubblicato sulla rivista Fundamental & Clinical Pharmacology, il gruppo di studiosi dell’Università di Medicina di San Paolo ha scoperto che il Cbd può addirittura bloccare o ridurre i sintomi del Doc (disturbo ossessivo compulsivo).

Come puoi notare sono molti i campi di impiego in cui il Cbd ha dimostrato la sua efficacia. Puoi provarlo anche tu, scegliendo la tipologia di prodotto che meglio si adatta ai tuoi ritmi, dall’olio di Cbd all’e-liquid, dal balsamo alle creme per la cura della pelle. L’importante è rivolgerti a chi offre prodotti sicuri ed efficaci. Evita quindi di scegliere il primo venditore o distributore che capita ma cerca di informarti riguardo alla filosofia aziendale e alla politica di commercializzazione seguita. Non sarà difficile individuare chi lavora con etica e nel rispetto dei clienti, nell’impegno costante di garantire sempre il meglio dei prodotti, che si tratti di olio di Cbd o di creme a base di Cbd.

Una volta individuato il prodotto giusto per te, noterai notevoli cambiamenti e miglioramenti sul tuo stato generale di salute, sotto diversi punti di vista.

Il Cbd è una strada sicura da percorrere, per risolvere dai piccoli dolori di ogni giorno a trattamenti più importanti, come quelli che riguardano il dolore nelle terapie anti tumorali. Prova il Cbd in totale sicurezza e beneficia degli effetti del suo efficace principio attivo.