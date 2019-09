Igiene delle mani, quali sono i 7 momenti per cui è doveroso (e importante) lavarsele

E' il gesto più istintivo di tutti. Quando i palermitani tornano a casa si fiondano in bagno, aprono il rubinetto del lavandino e lavano le mani. Un gesto incondizionato ma fondamentale che permette non solo di rinfrescarsi ma anche di evitare infezioni batteriche. Ci sono 7 momenti però in cui lavarsi le mani in casa è quasi un obbligo.

Quando bisogna lavare le mani

Secondo un rapporto della Royal Society for Public Health britannica, un palermitano su quattro non dà sufficiente importanza alla pulizia della casa. Questo studio ha poi individuato i 7 momenti in cui si dovrebbero assolutamente lavare le mani. Questi sono:

prima di preparare e/o maneggiare il cibo

dopo aver portato fuori la spazzatura

dopo aver assistito familiari affetti da infezioni

dover aver curato/toccato un animale domestico

dopo essere stati in bagno

dopo aver starnutito

dopo aver maneggiato strofinacci e spugne sporche

Gli autori hanno dichiarato inoltre che il 23% delle 2mila persone intervistate è convinto che i bambini abbiano bisogno di essere esposti a germi pericolosi per costruire e rinforzare il proprio sistema immunitario. Una credenza potenzialmente pericolosa, che può portare all'esposizione a infezioni pericolose.

Quei 20 secondi più che importanti

Secondo gli esperti, per lavarsi correttamente le mani è importante tenerle sotto il getto d’acqua per almeno 20 secondi, sfregandole bene con l’aiuto del sapone. Inoltre, bisogna sempre pulire le superfici della cucina e del bagno, e cambiare frequentemente stracci, spugne e salviette.