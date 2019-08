Dai vestiti fluo al make up metalizzato, 4 consigli per avere un'abbronzatura sempre al top

Estate, mare e sole a Mondello sono le parole d'ordine. Così l'abbronzatura rende le donne (se possibile) ancora più belle. Per questo è fondamentale seguire qualche consiglio di make up ma anche di stile per esaltarla al meglio. L'imperativo categorico è: colori.

1. Dress code a colori

Scegliere l’abito giusto può fare la differenza, anche per la pelle. Sono tantissimi i colori vivaci che mettono in risalto l’abbronzatura, dal classico bianco alle tinte luminose come il giallo, il rosso e il super trendy corallo, senza trascurare i colori fluo. Via libera anche a vestitini leggeri e floreali come anche agli shorts in tessuto color kaki, perfetti su gambe lisce e abbronzate. Da evitare, invece, i colori più freddi, ma anche quelli troppo scuri come il marrone o il bordeaux.

2. Olio idratante sulla pelle

Affinché la pelle risulti liscia e luminosa, è molto importante idratarla, magari con un olio specifico. Grazie alla sua texture, infatti, l'olio ha il merito di illuminare l'epidermide ed esaltarne il suo stesso colorito. Inoltre, alcune varianti, come per esempio l'olio al mallo di noce, fungono anche da veri e propri coloranti naturali, capaci di intensificare sensibilmente l'abbronzatura. Il tocco in più? Scegli un olio iridescente o una crema idratante con polveri scintillanti da stendere sulla pelle del corpo per un’abbronzatura by night ancora più intensa. A Palermo si può comprare quello giusto da Dabbene Club in piazza Giovanni Amendola 47.

3. Make up waterproof e metalizzato

Per quanto riguarda il trucco, prediligi le formule waterproof se sei ancora in vacanza, mentre quelle idratanti e leggere sono più adatte in città. Se l'uso del fondotinta su una pelle già colorata è opzionale, gli ombretti e la terra non vanno assolutamente dimenticati. Punta sugli eyeshadows capaci di esaltare la luminosità della pelle. In tal senso, sono perfetti i colori caldi e metallizzati, come l'oro, il bronzo o il rame. La nuance della terra va scelta in base al proprio grado di abbronzatura: vale sempre la regola di non esagerare con tonalità troppo scure e poco naturali. Infine, per il trucco labbra, scegli un gloss lucido rosato o color pesca. A Palermo si può trovare tutto il necessario da Kiko al centro commerciale Forum in via Filippo Pecoraino.

4. Manicure vivace

Se il colore dei vestiti può esaltare quello della pelle, altrettanto può fare lo smalto. Scegli manicure vivaci e colorate: via libera quindi a arancione, bianco, giallo e azzurro elettrico. Perfette anche le tonalità nude, più classiche e delicate. Per gli smalti a Palermo potete andare da Mac in via Ruggero Settimo 27/D.