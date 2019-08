Bentornata estate, 5 ricette per smoothie, frullati e frappè gustosissimi (e freschissimi)

Estate a Palermo. Caldo a più non posso e tutti vanno matti per smoothie, frullati e frappè. Complice le alte temperature e il bisogno di rinfrescarsi, questo periodo è perfetto per realizzare in casa frullati gustosi e salutari, ricchi di vitamine e sostanze antiossidanti da consumare a merenda o a colazione.

Lo smoothie è una bevanda vitaminica composta da frutta o verdura, senza latte o altri ingredienti. Essendo quasi del tutto priva di liquidi, si presenta sotto forma di purea dalla consistenza densa e ha un ridotto contenuto calorico. Quando non è indicato diversamente, per ottenere uno smoothie basterà frullare assieme gli ingredienti per 60 secondi alla velocità massima del vostro frullatore; inoltre fai sempre molta attenzione che la frutta sia ben matura, altrimenti rischi che il sapore tenda ad essere asprigno.

I frullati, invece, sono i parenti più golosi degli smoothie, contenendo una base di latte, yogurt o gelato. Infine, il frappè è tale solo se presenta al suo interno ghiaccio tritato, ideale quindi per le serate estive. Ecco allora 5 ricette rinfrescanti, disintossicanti e salutari più una davvero dolce, perfetta per i più golosi che sanno di incorrere in uno strappo alla dieta.

Smoothie al mango, disintossicante e ricco di vitamine

Ingredienti:

2 bicchieri di mango tagliato a cubetti

1 bicchiere di succo di carota fresco

1 bicchiere di succo d’arancia fresco

Foglie fresche di menta, basilico o dragoncello

Versa nel frullatore una manciata di foglie delle erbe aromatiche e triturale, poi aggiungi i cubetti di mango, il succo d’arancia e il succo di carota e frulla tutto fino ad ottenere una consistenza omogenea e cremosa. Puoi usare un pezzetto di mango e una fogliolina di menta per guarnire il bicchiere.

Smoothie all'anguria, una dolce ventata di freschezza

Ingredienti:

300 gr di cocomero

200 ml di succo di mela

1 manciata di mirtilli

2 palline di sorbetto al limone

Metti nel frullatore il cocomero, quello che a Palermo chiamiamo "mellone", quasi tutti i mirtilli e il succo di mela e mixa alla massima potenza. Servi lo smoothie con una pallina di sorbetto o 2 fettine di limone per ogni bicchiere e decora con i rimanenti mirtilli.

Frullato all’avocado e basilico, sano e ricostituente

Ingredienti:

1 avocado maturo

1 bicchiere di latte di riso

4 foglie di basilico

1 cucchiaio di succo di limone

1 cucchiaino di zucchero di canna

Frulla la polpa dell’avocado con le foglie di basilico fresco, il latte di riso, il succo di limone e lo zucchero di canna integrale. Aggiungi un cubetto di ghiaccio se desideri un effetto più rinfrescante.

Frullato vaniglia e lamponi, la dolcezza della frutta

Ingredienti:

3 banane mature

2 cestini di lamponi

50 cl di latte scremato

1 cucchiaino di vaniglia liquida

1/2 limone

Sbuccia le banane, tagliale a fettine e aggiungi del limone. Mettile nel frullatore con i lamponi, lasciandone da parte alcuni, il latte e la vaniglia e fai frullare alcuni secondi, fino a ottenere una bevanda schiumosa. Prima di servire decora i bicchieri con i lamponi messi da parte in precedenza.

Frappè alla nutella, il re dei dessert

Ingredienti:

70 grammi di gelato al cioccolato

200 ml di latte parzialmente scremato freddo

20 grammi di nutella

Frulla il gelato al cioccolato con il latte freddo, la Nutella e il ghiaccio spezzettato. Versa in bicchieri di vetro abbastanza grandi e servi subito.

L'acqua aromatizzata che diventa sorbetto

Se smoothie, frullato, frappe non vi soddisfano, la nutrizionista palermitana Laura Onorato consiglia di rifuggiarsi dal caldo bevendo tanta acqua. "E se ad un certo punto non ne potete più aromatizzatela!". Preparate così un’acqua multi-vitaminica con la frutta di stagione. In due litri d’acqua mettete la frutta a pezzetti, anche più di un tipo. Aggiungete lo zenzero se gradito. Lasciate riposare una notte intera. L’indomani, filtratela e bevetela. Con la frutta filtrata, poi, potete preparare dei gustosi sorbetti da mangiare a metà mattina o di pomeriggio come spuntino. Basterà frullare la frutta e metterla in degli stampini adeguati. Poi in freezer per qualche ora prima di farne incetta.