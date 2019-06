Meditazione in spiaggia per adulti e bambini: lo Yoga approda a Barcarello

Meditazione in spiaggia per adulti e bambini e pulizia del litorale. Si terrà sabato 15 giugno a Palermo “MeditiAmo Madre Terra”, un’intera giornata per ritrovare la sintonia con se stessi e la natura. L’incontro prenderà il via alle 11 alla spiaggia di Punta Barcarello (Sferracavallo). A organizzare l’iniziativa, patrocinata dal Comune, è l’associazione di promozione sociale Sahaja Yoga Italia. La partecipazione è gratuita.

La giornata sarà aperta dai bambini della scuola materna “Paperino”, che canteranno alcuni versi dedicati agli elementi naturali e all’educazione ambientale. Il programma andrà avanti con due sessioni di meditazione: la prima sarà rivolta ai bimbi, alla scoperta del proprio “giardino interiore”, e la seconda agli adulti, per ritrovare l’equilibrio con se stessi e l’ambiente circostante. Si potranno quindi sperimentare alcune tecniche del metodo Sahaja Yoga, partner ufficiale dell'Unesco "Center for Peace", per sciogliere le tensioni interiori e raggiungere assieme uno stato di benessere a livello fisico, mentale ed emozionale.

Nel pomeriggio inizierà la pulizia della spiaggia: tutti i partecipanti, “armati” di guanti e pinze telescopiche, potranno dare il proprio contributo alla raccolta differenziata per liberare l’arenile dai rifiuti. Tutta l’immondizia rimossa (plastica, metalli, vetro, carta e frazione residua) sarà poi smaltita in collaborazione con la Rap. L’incontro si chiuderà con un pediluvio collettivo a mare: una tecnica universale, nota in oriente e occidente, per scaricare le tensioni interiori immergendo i piedi nell’acqua salata. Per un contatto ancora più diretto con l’ambiente circostante, nella splendida cornice del litorale di Barcarello.

L'iniziativa si terrà in contemporanea a Palermo, Roma e in varie città della Penisola, attraverso i volontari dell’associazione Sahaja Yoga Italia. “Sarà un’esperienza per rinsaldare il nostro legame con la natura e riconnetterci con noi stessi - spiegano gli organizzatori – L’obiettivo è sviluppare una nuova coscienza ecologica e ritrovare le nostre radici. E la proposta è di farlo attraverso la meditazione, che è uno strumento eccezionale per riscoprire la bellezza in ognuno di noi, rilassandoci e al contempo ricaricandoci, grazie alla connessione tra la nostra energia interiore e quella della natura. Sabato saremo quindi in meditazione per vincere il peso dello stress e dei malesseri, e rendere più pulita la spiaggia di Barcarello, mettendo assieme tutte le persone che desiderano esprimere amore alla nostra città, al nostro mare e alla madre terra”.