Da Palermo all'Antartide: l'avventura del "worktrotter" Ramon Mazinga approda in tv

L'avventura del "worktrotter" palermitano Francesco Calderone, in arte Ramon Mazinga, approva su Rai4. Partito da Palermo, senza un soldo in tasca, con l'obiettivo finale di raggiungere l'Antartide andrà in onda sottoforma di docu-reality, a puntate, dal 10 ottobre, tutti i mercoledì alle 23.15.

Worktrotter è una parola che ha coniato lui stesso, come ha raccontato a PalermoToday, per descrivere il suo "lavoro": girare il mondo, zaino in spalla, spirito di iniziativa e nessun mezzo di locomozione. Ramon si è spostato a piedi o grazie ai passaggi - in auto, barca e con qualsiasi mezzo di fortuna - che ha trovato lungo il suo cammino. Un cammino stravagante e imprevedibile - raccontato attraverso il travolgente linguaggio fumettistico del protagonista - nel quale la via più breve è la peggiore perché l’obiettivo è viaggiare il più a lungo possibile.

Ramon Mazinga è un film-maker specializzato in viaggi. Vincitore dell’edizione 2008 dell’ “I’ve Seen Films Festival” e del premio “Young Directors Project” di Studio Universal, lavora nel settore in qualità di regista, sceneggiatore, montatore, operatore, fotografo, dronista e motion graphics. Attualmente collabora a Milano come assistente di Maccio Capatonda in regia, scrittura e montaggio. Calderone si definisce un viaggiatore social: già prima che le sue avventure conquistassero la tv raccontava i suoi viaggi sul web. "Più di una volta - racconta - persone conosciute sui social mi hanno raggiunto e fatto un pezzo di viaggio con me. Ma ho viaggiato a lungo anche da solo. Amo dormire in tenda, durante gli spostamenti da un posto all'altro, in mezzo alla natura. I boschi mi affascinano". Sarà il popolo del web a suggerirgli itinerari ed esperienze. Nel docu-reality, prodotto da Rai4 e GA&A Productions sarà possibile seguire Ramon alla ricerca degli alieni nell’Area 51, impiegato come mozzo su un battello ad Anchorage, improbabile cercatore d’oro nel Klondike, assistente di un mago a Vancouver e officiante ad un matrimonio in una Wedding Chapel a Las Vegas.