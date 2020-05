Voce ai cittadini, nasce il programma “Diciamolo in coro tv” in diretta su Facebook

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Diciamolo in coro TV” è il titolo della trasmissione in diretta su facebook tutti i martedì alle 21:30 sull’omonima pagina, e che vede alla conduzione Angela Scardina e Cristian Alaimo insieme all’avvocato Camilla Arnone. A loro, il compito di coordinare gli interventi telefonici da casa e di intrattenere il pubblico. Per rivolgere domande e chiedere consigli, occorre chiamare il numero 091. 5558496. “Si tratta – spiega Cristian Alaimo – di uno spazio concepito per dare voce ai più deboli, a chi ha un problema legale, a chi è alle prese con una controversia e vuole risolverla ma anche a chi vuole dire la propria sulla politica, l’economia e gli argomenti di attualità in relazione all’emergenza sanitaria in atto a causa del Coronavirus”.