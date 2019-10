Viva la gente arriva a Palermo: ecco come ospitare uno dei 100 membri del cast

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Le famiglie di Palermo avranno l’opportunità unica di portare a casa propria un piccolo pezzo del mondo nel periodo che va dal 4 all'11 novembre quando il cast internazionale di Viva la Gente arriverà in città per una delle tappe del tour mondiale 2019. Si cercano famiglie disposte ad accogliere uno o più membri del cast costituito da 100 persone in rappresentanza di 15 nazioni.

“È un’ottima opportunità per conoscere altre culture e al contempo condividere la propria”, ha spiegato Isac Ponce, rappresentante incaricato della promozione di Viva la Gente. Alle famiglie ospitanti del posto viene richiesto di offrire un letto, il trasporto in loco all’inizio e alla fine di ogni giorno, nonché la colazione e la maggior parte delle cene. Se durante il giorno i membri del cast saranno via, la maggior parte delle sere saranno a casa con la famiglia per partecipare alle loro attività e passatempi. Oltre alle tante meravigliose esperienze con il loro nuovo “figlio” o la loro nuova “figlia”, ogni famiglia ospitante riceverà due biglietti gratuiti per l’ultima produzione di Viva la Gente, Live on Tour. Lo spettacolo è caratterizzato da divertenti medley pop, danze internazionali e canzoni originali di VLG che ispirano le persone a fare la differenza nelle proprie comunità.

Lo spettacolo si terrà a Teatro Golden sabato 9 novembre alle 20:30. “Francamente posso dire - ha dichiarato Isac Ponce - che le decine di famiglie che hanno aperto le loro case per accogliermi durante il tempo trascorso con Viva la Gente hanno rappresentato una delle esperienze più significative e indimenticabili che io abbia mai avuto. Ho fratelli e sorelle, che mi hanno ospitato, sparsi in tutto il mondo e continuo a essere in contatto con molti di loro”.

Si cercano famiglie del posto nell’area di Palermo disponibili a ospitare i membri del cast tra il 4 novembre e l'11 novembre. Coloro i quali fossero interessati a ospitare i membri del cast sono pregati di contattare Isac Ponce all’indirizzo e-mail iponce@upwithpeople.org o al numero di telefono 333/1470119.

La visita di Viva la Gente a Palermo è sponsorizzata dal sindaco Leoluca Orlando, gli assessori alla Cittadinanza sociale e CulturE, Giuseppe Mattina e Adham Darawsha. Viva la Gente è un’organizzazione mondiale educativa che permette ai giovani di diventare artefici positivi del cambiamento nelle loro comunità e nel mondo. Attraverso la nostra combinazione unica di musica, azione sociale e viaggi in tutto il mondo, abbiamo un impatto positivo sulle comunità e al contempo forniamo ai giovani le conoscenze e le esperienze di cui hanno bisogno per affrontare il complesso ambiente globale attuale. Da più di 50 anni Viva la Gente abbatte le barriere culturali e migliora la comprensione per favorire la creazione di un mondo più speranzoso, fiducioso e pacifico. Per saperne di più, visitare il sito www.upwithpeople.org Per ulteriori informazioni contattare: Paula Gerdes (Promotion Representative) Isac Ponce (Promotion Coordinator ) Telefono: (Numero) 333-147-0119 iponce@upwithpeople.org, pgerdes@upwithpeople.org

