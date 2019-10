Il cast di "Viva La Gente" in città, studenti-attori ospitati da famiglie palermitane

La variopinta carovana di "Viva la gente" sta per arrivare in città. Uno spettacolo teatrale, realizzato da 150 studenti provenienti da tutto il mondo, si fonde con una più ampia esperienza di accoglienza e condivisione. Le famiglie palermitane, dal 4 all'11 novembre potranno ospitare gli studenti-attori. Prima di Palermo, “Viva la Gente” ha toccato la città di Potenza, Sarnano, Agrigento. Dopo la Sicilia, il cast raggiungerà Brindisi, per poi varcare i confini nazionali, approdando in Svizzera e Germania.

Viva la Gente è "un'organizzazione mondiale educativa che permette ai giovani di diventare artefici positivi del cambiamento nelle loro comunità e nel mondo. Da più di 50 anni Viva la Gente abbatte le barriere culturali e migliora la comprensione per favorire la creazione di un mondo più speranzoso, fiducioso e pacifico".

I protagonisti

Un centinaio di giovani, tutti ventenni, con varie esperienze di studio e di lavoro, in rappresentanza di 15 nazioni, che per almeno un semestre lasceranno i propri luoghi natii per questo viaggio “a servizio del mondo”.

Il ruolo dei palermitani

Si cercano famiglie che possano accogliere uno o più studenti del cast di Viva la Gente. “È un’ottima opportunità per conoscere altre culture e al contempo condividere la propria”, ha spiegato Isac Ponce, rappresentante incaricato della promozione di Viva la Gente. Alle famiglie si chiede "di offrire un letto, il trasporto in loco all'inizio e alla fine di ogni giorno, nonché la colazione e la maggior parte delle cene. Se durante il giorno i membri del cast saranno via, la maggior parte delle sere saranno a casa con la famiglia". Le persone interessate a ospitare i membri del cast possono iscriversi al seguente indirizzo: vivalagente.org/host-family-form

Lo spettacolo

Lo spettacolo è caratterizzato da medley pop, danze internazionali e canzoni originali che ispirano le persone a fare la differenza nelle proprie comunità. Si terrà al Teatro Golden sabato 9 novembre alle 20:30. Le famiglie ospitanti avranno due biglietti gratis.