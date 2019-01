Cecchi Gori: "Con Tom Cruise rischiai la vita a Palermo, guidava come se fosse Top Gun..."

"Un'avventura indimenticabile vissuta con qualche attore? Quella volta che ero con Tom Cruise a Palermo". Vittorio Cecchi Gori, 77 anni il prossimo aprile, produttore cinematografico, si racconta in un'intervista a cuore aperto al Corriere della Sera. E tira fuori un aneddoto palermitano.

"Con Tom Cruise ho vissuto un'avventura indimenticabile - ha raccontato -. Stavamo girando in Sicilia "To Forget Palermo" (Dimenticare Palermo, film girato tra New York e il capoluogo siciliano nel 1990, ndr), con Mimi Rogers, ai tempi sua moglie. A un certo punto lui e altri dissero di voler giocare a pallone e pensai che bello, ma in realtà intendevano il basket. Non appena mi lanciarono quella palla pesante mi ruppi il mignolo destro, è ancora storto. Per l’ospedale si impuntò di voler guidare lui, sulle stradine del Palermitano come se fosse Top Gun: non so come abbiamo fatto ad arrivare illesi al pronto soccorso…".