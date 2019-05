Ancora un successo per la scuola di Petralia Soprana: l'orchestra vince anche a Castelbuono

L'orchestra dell’Istituto comprensivo di Petralia Soprana si è classificata prima al concorso musicale di Castelbuono, organizzato da Moger Arte e Cultura. Dopo l’affermazione al dodicesimo concorso musicale internazionale città di Tarquinia, in provincia di Viterbo, a distanza di due settimane, arriva un’altra vittoria per gli alunni dell’Istituto ad indirizzo musicale. Anche in questo caso l’orchestra ha ottenuto il primo posto con la votazione di 98 centesimi. Il repertorio eseguito è stato lo stesso di Tarquinia. I ragazzi hanno eseguito i seguenti brani: "Moonlight serenade" di Glenn Miller, "Get over it" di Andy Clark e "The Pink Panther" di Henry Mancini.

Gli insegnanti che hanno portato al successo gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Petralia Soprana sono Antonino La Placa (saxofono), Antonio Li Puma (Tromba), Francesco Barberi (Fisarmonica) e Filippo Paternò Chitarra. Agli studenti dell’Istituto, al dirigente Francesco Serio, ai docenti e in particolare alle famiglie che si sobbarcano di enormi sacrifici le congratulazioni del sindaco Pietro Macaluso e dell’amministrazione comunale.