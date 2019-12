"Sua maestà... Il Teatro Massimo", Capossela omaggia Palermo su Facebook

"Studiarlo dormendoci vicino, studiarne le scalinate e i leoni, i colonnati e il timpano, l’apertura circolare sul cielo... Signori... Sua maestà... Il Teatro Massimo. Qui Palermo, buongiorno!". Con uno scatto pubblicato sulla sua pagina Facebook il cantautore saluta Palerrmo, dove domani è in programma un suo concerto.

Capossela presenterà dal vivo proprio al teatro Massimo, il suo nuovo progetto discografico, "Ballate per uomini e bestie" (La Cùpa/Warner Music), undicesimo lavoro in studio uscito lo scorso maggio. Con il nuovo spettacolo, pensato appositamente per i teatri, Capossela proporrà dal vivo un canzoniere che, evocando un medioevo fantastico fatto di bestie estinte, cavalieri erranti, fate e santi, mette in mostra le similitudini e il senso di attualità che lo legano profondamente alle cronache dell’oggi. Alle creature che popolano l’ultimo album del cantautore si uniranno come in una danza i personaggi e le storie di alcuni dei suoi grandi successi in un intreccio che darà vita a un viaggio nel nostro presente, nelle fratture e nelle malattie del nostro mondo, alla ricerca di possibili cure.

Ad accompagnarlo sul palco ci saranno: Alessandro Asso Stefana (chitarre), Niccolò Fornabaio (batteria), Andrea Lamacchia (contrabbasso), Raffaele Tiseo (violino) e Giovannangelo De Gennaro (viella e aulofoni). L’album "Ballate per uomini e bestie" si è aggiudicato la Targa Tenco 2019 nella categoria "Miglior disco in assoluto".