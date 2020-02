Super tombola fortunata in via Marchese di Villabianca: gioca 5 euro e ne vince 500 mila

Ha giocato 5 euro alla Super tombola e ne ha vinti 500 mila euro. Il biglietto fortunato è stato venduto in via Marchese di Villabianca. A gestire il bar, gelateria con ricevitoria annessa Nonsolotabacco, dove è stato acquistato il tagliando, è la signora Marcella Giunta: "Il cliente - racconta a PalermoToday - ha chiesto a mia sorella un biglietto fortunato ed è stato accontentato. Non è la prima volta che i nostri clienti rimangono soddisfatti: due volte qui è stato centrato il 5 al superenalotto, aspettiamo il 6".

Il vincitore di oggi ha fatto tombola. Il biglietto vincente lo custodisce lui perché la vincita si riscuote in banca. Come da regolamento delle lotterie in ricevitoria è stata esposta la fotocopia. "Quando il cliente ha capito di aver vinto - continua la signora Giunta - è rimasto pietrificato, non se lo aspettava. Non posso dirvi altro, vuole rimanere anonimo". La lista delle vincite al Nonsolotabacco è lunga: "Quando c'era ancora la lira, una signora ha vinto il premio massimo con l'asso di bastoni e si tolta il mutuo. Noi non ci guadagniamo niente ma - conclude la titolare - siamo felici per loro".





