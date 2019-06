La fortuna sbarca in viale dell'Olimpo, centra un "5": vince una casa e 200 mila euro 

Centra il cinque e vince 200 mila euro in denaro, da spendere come vuole, e altri 300 mila euro per comprare una o più case in Italia. Il fortunato tagliando VinciCasa, costato solo 2 euro, è stato giocato nel punto vendita Sisal Nuova Compagnia situato in viale dell’Olimpo 24. La combinazione vincente, estratta ieri alle 20, è stata 5, 8, 18, 22, 38.

Il vincitore ha due anni di tempo per scegliere la casa che desidera. Per ritirare il premio di prima categoria bisogna presentare la ricevuta vincente negli Uffici Premi Sisal di Milano (via Tocqueville 13) o di Roma (viale Sacco e Vanzetti, 89). Dal 2014, anno di nascita del concorso, sono ben 109 le vincite assegnate, ma si tratta della ottantasettesima casa da quando la formula del gioco è diventata quotidiana. Giocare è semplicissimo: basta scegliere 5 numeri su 40 – in ricevitoria. Si vincono premi anche indovinando 4, 3 o soltanto 2 numeri estratti.