Tv2000 e InBlu Radio: la direzione dell'Informazione va a Vincenzo Morgante

Il giornalista palermitano Vincenzo Morgante è il nuovo direttore di Tv2000 e InBlu Radio. Lo comunica il consiglio di amministrazione di Rete Blu Spa, la società a cui fanno capo le emittenti della Conferenza episcopale italiana. Dal 1 febbraio 2019 Lucio Brunelli lascia la direzione dell’informazione per andare in pensione e al suo posto il Cda ha nominato Morgante, già direttore di rete dal 1 ottobre 2018: "Morgante ricoprirà il doppio incarico di direttore di rete e dell’informazione di Tv2000 e InBlu Radio".

“Ringrazio l’editore per la fiducia – commenta Vincenzo Morgante - che ancora una volta pone sulla mia persona. Un saluto grato al direttore Lucio Brunelli per l’ottimo lavoro svolto. Tv2000 e InBlu Radio, grazie ai loro giornalisti curiosi e competenti, continueranno ad offrire un’informazione libera e credibile nel rispetto della loro identità. La nostra vocazione principale è quella di offrire al Paese un’informazione che sia di autentico servizio pubblico”.

“Sono stati anni magnifici – afferma Lucio Brunelli - e per me indimenticabili. Ringrazio l’editore per la fiducia e la libertà di cui ho goduto. Ho trovato una redazione di ottimi professionisti che ho visto crescere anno dopo anno, al di là dei miei meriti e dei miei limiti. Soprattutto una comunità di lavoro esemplare, con legami di amicizia autentici che non potranno perdersi. Una voce libera e seria nel mondo dell’informazione. Faccio i miei auguri a Vincenzo Morgante, sicuro che farà bene e contribuirà a rendere ancora più significativa e forte questa voce”.

“A nome del Cda di Rete Blu, della Fondazione ‘Comunicazione e cultura’ e della segreteria della Cei – dichiara il presidente del CdA, don Ivan Maffeis – esprimo profonda gratitudine a Lucio Brunelli per la professionalità, la capacità di dialogo e ascolto, e l’umanità con cui dal 2014 ha ricoperto l’incarico di direttore dell’Informazione. A Vincenzo Morgante, con la stima e la fiducia, giunga l’augurio sincero per il lavoro di cui è chiamato a far sintesi”.