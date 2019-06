Il mare di Ustica si conferma tra i più belli d'Italia: l'Isola ottiene (di nuovo) le 5 vele 

Il mare di Ustica si conferma tra i più belli d'Italia. L'Isola ottiene anche quest'anno le 5 vele della guida di Legambiente e del Touring Club Italiano. Si tratta dell'unico riconoscimento in provincia di Palermo. In Sicilia premiati anche il litorale Nord di Trapani, guidato da San Vito lo Capo, e le coste dell'isola di Pantelleria. La Regione si piazza in seconda posizione, preceduta solo dalla Sardegna dove sono cinque i litorali con 5 vele. Il Mar Tirreno il più premiato.

La guida da quasi vent’anni stimola e orienta le villeggiature di quanti preferiscono scegliere la propria meta estiva all’insegna della responsabilità e della qualità ambientale. L'edizione 2019 raccoglie 44 tra le più belle zone balneari del nostro Paese offrendo al lettore un quadro su quanto di buono fanno le amministrazioni locali costiere lungo la nostra penisola per essere all’altezza delle sfide imposte dalla crisi ambientale planetaria.

Dal 1986, Ustica vanta una riserva marina protetta che si estende per 15 mila ettari. I "Fondali di Ustica", inoltre, sono sito di interesse comunitario della Rete natura 2000. L’isola infatti è un vero e proprio paradiso per i sub.