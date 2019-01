"L'uomo senza storia" è online: protagonista del videoclip l'attore palermitano Tommaso Gioietta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La casa di moda Frangiluna con grande piacere comunica l'uscita in anteprima del videoclip musicale e che da martedì 22 gennaio 2019 sarà disponibile, su tutti gli store digitali, in 240 paesi nel mondo de “L’Uomo senza storia”, nuovo singolo del cantautore Alex D’Herin, scritto con Gae Capitano, già vincitore del disco di platino con il brano “Il Dio delle piccole cose”, scritto per Niccolò Fabi, Max Gazzé e Daniele Silvestri.

Il singolo precede l’uscita dell’album “Le stagioni che saprai aspettare”. Apprezzato da critica e pubblico per la voce dalle sfumature profonde, D’Herin vanta un repertorio del tutto originale, che mescola sapientemente vari generi musicali, creando una personale canzone d’autore dalle atmosfere e dalle vibrazioni forti,intrise di intensa sensibilità, sulle quali l’autore incastona testi pungenti e sognanti.

“L’UOMO SENZA STORIA” accompagnato dal un videoclip girato tra le isole Eolie, in Sicilia, e il castello settecentesco di Saffarone di Torino, la cui produzione e regia è stata firmata dallo stilista siciliano Antonio Scrimenti, patron della casa di moda e del marchio Frangiluna. Attore protagonista l'attore palermitano Tommaso Gioietta che interpreterà anche il film in prossima uscita e iscritto al festival del cinema di Venezia e ai principali festival internazionali.