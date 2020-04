Università e "digitalize culture"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un'associazione Universitaria che opera attivamente all'interno dell'università per venire incontro alle esigenze e ai disagi che gli studenti dell'Ateneo Palermitano stanno riscontrano, in seguito l'emergenza covid-19 in corso, ci siamo adoperati per organizzazione un seminario dipartimentale, cosi da permettere agli Studenti di convalidare i seminari e i laboratori che normalmente svolgono all'Università.

Oggi, 8 Aprile, si è svolto il secondo incontro Live sulla Piattaforma Microsoft Teams, utilizzata per l’erogazione della didattica a distanza. Siamo riusciti a coinvolgere per il progetto l'Archivio di Stato, il quale è stato ben lieto di accettare il nostro invito: interverrà per noi il 30 Aprile dalle ore 15 alle ore 17. Per far capire chi siamo e che tipo di attività proponiamo, ecco il link della nostra pagina fb (https://www.facebook.com/viverelettere/) e del nostro sito web (http://www.viverelettere.it).

Questo l'articolo che abbiamo scritto per sponsorizzare il nostro evento (http://www.viverelettere.it/2020/04/05/seminario-3-c-f-u-digitalize-culture/).

Lucia Martorana - Presidente di Vivere Lettere