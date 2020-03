VIDEO | Università e Coronavirus, Micari: "Proroga tasse universitarie ed esami a distanza"

Il rettore con un videomessaggio aggiorna la comunità studentesca sulle novità nel mondo accademico in questi giorni difficili. Dagli esami in videocomunicazione per la sessione 14-24 aprile, passando per tirocini, test, prove di idoneità e riunioni in modalità telematica fino alla proroga del termine del pagamento del contributo di iscrizione dal 30 aprile al 31 maggio