Una pizza per un sorriso, giornata speciale per ragazzi disabili

Federazione Nazionale Pizzaioli, una giornata speciale Lorenzo Aiello regala un sorriso ad un gruppo di ragazzi diversabili. Ancora una volta Lorenzo Aiello con la sua Federazione Nazionale Pizzaioli ha dato dimostrazione della bontà delle loro manifestazioni. Una mattinata dedicata interamente alle associazioni che accolgono nelle loro strutture ragazzi diversamente abili, in uno scenario immerso nelle campagne Monrealesi presso il ristorante Riccardo III, ottimo, disponibile e gentilissimo padrone di casa.

La manifestazione è sempre la meravigliosa ed itinerante “Una Pizza Per Un Sorriso”, i ragazzi ospiti si sono cimentati nel preparare oltre alle pizze anche il pane , i rollò e le arancine, che poi hanno messo in forno ed in padella e assaggiato insieme a tutti coloro che hanno partecipato. Lorenzo Aiello soddisfatto dice “Una giornata così ridà la voglia di vivere a tutti coloro che amano spendersi per gli altri, questi ragazzi presenti oggi sono la dimostrazione di quanto certe distanze debbano essere superato “- Inoltre ci tiene fermamente a ringraziare coloro che, ognuno a modo suo hanno contribuito alla realizzazione dell’evento-“ Ringrazio ogni singola persona che ho invitato, tutto lo staff dell'Accademia Sicilia, il dj Gianluca Solazzo, Francesco Campanella con lo zucchero filato, il fotografo Giuseppe Mazzerbo Capo Pippo l’Associazione Archè di Villabate il caseificio Galati Franco il distributore 3D tutti i ragazzi istruttori professionisti della federazione di cui faccio parte il nostro delegato regionale Domenico Sireci i nostri presidenti Giovanni Mento e Giuseppe Santoro, la nostra dottoressa Elisa Bonafede che cura i comunicati della federazione. Siamo riusciti nell’intento grazie al grande Chef Salvatore Dalfino titolare del ristorante Riccardo III e a tutto il suo staff. Grazie da vostro amico Lorenzo Aiello Evviva la fabbrica del sorriso!!”

