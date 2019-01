Ospedale dei bambini, una calza per un sorriso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sono il titolare di un'azienda di dolciumi e frutta secca. Quest’anno con tanto amore ho deciso di donare delle calze a tutti i bambini dell’ospedale Di Cristina. Entrando in ospedale i nostri cuori battevano più forti guardare tutti quei bambini e tutti quei sorrisi è stato davvero soddisfacente. Ricordiamo ancora i genitori con gli occhi pieni di speranze e quell’atmosfera cupa ma bastava sentire il loro grazie che aveva tutto un’altro colore. Quel giorno in ospedale ci ha fatto riflettere e ci ha dato tanto in cambio: tanto amore, tanta gioia.