Palermitano vince 118 mila euro a "Soliti Ignoti": "Sono un orgoglioso tifoso rosanero"

Bancario, 56 anni, ha trionfato indovinando le identità misteriose nel programma di Raiuno condotto da Amadeus. Rispondendo a una domanda del conduttore ha rivendicato la sua fede calcistica: “Vado allo stadio con mio padre, anche in serie D. La fede non ha confini e non si può arginare in una categoria, con orgoglio, risaliremo"