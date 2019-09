Su Tv2000 la devozione di Palermo per la sua Santuzza

La devozione di Palermo per Santa Rosalia. Puntata speciale di "Bel tempo si spera", condotta da Lucia Ascione, in onda su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) martedì 1 ottobre dalle 7.30. Ospite in studio don Maurizio Francoforte, parroco di San Gaetano a Brancaccio. In collegamento da Palermo Antonella Ventre e Giacomo Avanzi rivivono i momenti più emozionanti del 395° Festino di Santa Rosalia. Don Maurizio rifletterà sul tema del Festino di quest’anno: inquietudine e inclusione, partendo dalla sua esperienza nella parrocchia di don Pino Puglisi.

Tra le interviste quella a Filippo Sarullo, parroco della Cattedrale di Palermo, dove sono conservate le reliquie della Santa; don Gaetano Ceravolo, rettore del Santuario di S. Rosalia sul Monte Pellegrino; Vincenzo Montanelli, direttore organizzativo del Festino; lo scenografo Fabrizio Lupo, che ha ideato il carro di quest’anno e ne ha seguito la realizzazione a opera dei detenuti del carcere dell’Ucciardone.