"Tuttoapposto" al cinema dal 3 ottobre: Roberto Lipari debutta come sceneggiatore e protagonista

Arriverà nelle sale il 3 ottobre “Tuttapposto”, commedia diretta da Gianni Costantino, con protagonista il comico Roberto Lipari - che ha collaborato anche alla sceneggiatura e al soggetto - e Luca Zingaretti. Nel cast tra gli altri anche Ninni Bruschetta, Sergio Friscia, Monica Guerritore. “Tuttapposto” è la storia di Roberto, studente universitario in un ateneo in cui i docenti vendono esami, assumono solo amici e parenti e sono dediti alla raccomandazione. Il padre di Roberto è anche il magnifico Rettore. Roberto, andando contro la sua famiglia, stufo di essere asservito al potere del baronato, con i suoi amici, decide di combattere questo modus operandi. Realizza, infatti, un’App per smartphone denominata “Tuttapposto” che valuta l’operato dei professori. Tutto ciò porterà a una serie di colpi di scena e a un’inversione di ruoli: gli studenti acquisiscono un potere inaspettato e i professori sono costretti a comportarsi onestamente pur di ottenere un buon voto.

Roberto Lipari - attore protagonista, autore del soggetto e sceneggiatore - nel giugno 2016 ha vinto il primo talent per comici italiano “Eccezionale Veramente” con i giurati Diego Abatantuono, Selvaggia Lucarelli, Paolo Ruffini, Renato Pozzetto, Rocco Tanica e Pupi Avati. Dopo quell’esperienza passa da essere un ex studente di medicina che faceva l’autore comico per “campicchiare”, ad essere finalmente quello per cui scrivere i testi. Di seguito entra a far parte nel cast fisso di “Colorado” su Italia Uno per le successive due edizioni. Ha condotto con Francesco Facchinetti “Eccezionale Veramente 2017” e ha preso parte al film “Classe Z” della Colorado film. In questi 3 anni sul web ha raccolto milioni di visualizzazioni grazie ad una fitta attività di video-web satirici. Con “Tuttapposto” debutta al cinema come sceneggiatore e protagonista.





