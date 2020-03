Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | "Tutto il giorno davanti", film su Agnese Ciulla: "In tutti gli sbarchi quegli occhi tristi..."

Martedì 10 marzo alle 21.15 su Rai1 andrà in onda la pellicola ispirata all'esperienza dell'ex assessore alle Attività sociali, nel periodo in cui è diventata tutrice di centinaia di minori, soprattutto stranieri non accompagnati. A interpretare il ruolo di Agnese (Adele Cucci nella fiction) l'attrice Isabella Ragonese