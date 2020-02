"Trust no one" è il nuovo disco della crew Original Cornarura Empire

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"TRUST NO ONE" è il titolo del nuovo disco della crew Original Cornarura Empire, capitanata da Freddie Sperone, rapper siciliano popolare di Palermo, accompagnato dai suoi fratelli fidati: il talento agrigentino Prince J Sick, i rapper italo-puertoricani WolfMan e Dominik Bandolero, e CMZ rapper veneto di Chioggia. Il titolo del disco riassume tutta l'essenza di ognuno dei 16 brani (ufficialmente 15 traccie più una bonus ghost track), non esiste fiducia per chi non è della famiglia. Al microfono vediamo susseguirsi tutti i rapper membri della crew, accompagnati anche dai featuring dei loro amici rapper di fiducia (Zoro di Palermo, Dany The Kom & EdithWolf entrambi di Chioggia), il tutto condito da beat di altissima qualità prodotti da Stefano Zarino (che è anche il fonico del crew che ha curato gran parte del mix & master dell’album), L Hate Beatz, Jacob Lethal Beats, Rox, Angel Gomez, Magestick Records, Junk Beat e dallo stesso rapper Prince J Sick. Il suono risulta sempre fresco, innovativo e vario, ma sopratutto non lascia nulla al caso ma cerca di intrattenere l’ascoltatore lasciandogli un messaggio che è correlato al titolo del disco stesso. Infatti tutti i brani hanno un filo logico tra loro, spetta all'ascoltatore trovarlo per potersi gustare e capire al meglio l'essenza dell’album. L’intero progetto è prodotto dall’etichetta indipendente underground ORIGINAL CORNARURA EMPIRE RECORDZ. Da questo link è possibile ascoltare l’intero album su #Spotify: https://sptfy.com/originalcornaruratrustno1 Da questo link è per ascoltarlo e guardare i video ufficiali pubblicati su #YouTube: http://bit.ly/trustno1originalcornarura ° CONTATTI SOCIAL ONLINE: - Instagram: https://www.instagram.com/originalcornaruraempire/ - FB (Official Page): https://www.facebook.com/OriginalCornaruraEmpire