Triscele e la grande festa dell'estate per bambini

La Triscele sta organizzando per Sabato 18 Luglio dalle ore 15:00 alle ore 18:30 il primo evento dopo i 4 mesi di emergenza per il covid-19 dal titolo “La Triscele e la grande festa dei bambini" per premiare i bambini che hanno avuto coraggio e pazienza nell’affrontare questo disagio dell’emergenza, il tutto sarà fatto con il rispetto del Dpcm. L’evento si svolgerà presso l’Oratorio con cortile del Don Orione di via Ammiraglio Rizzo, 68 Grazie a Padre Vittorio Quartana sempre disponibile con gli eventi della Triscele. I bambini si cimenteranno in giochi d’acqua a squadre con premi, balli, bolle di sapone, animazione, palloncini, merende, torte, succhi di frutta, acqua e tante altre sorprese, alla fine verrà omaggiato un giocattolo per ogni bambino partecipante donato da Sara Giocattoli di via Volturno, 33/35 Palermo. Parteciperanno bambini delle case famiglie e di famiglie disagiate solo su nostro invito per un massimo di 25 dai 6 ai 12 anni All’ingresso ci sarà da rispettare un percorso con divisore (bollino verde) per entrata e uscita, verrà misurata la temperatura, igienizzazione mani e a tutti verrà fornita una mascherina. Anche se i giochi si svolgeranno all’aperto, per ogni 6 bambini una nostra unità sarà presente a vigilare lo svolgimento dei giochi con il rispetto delle leggi Dpcm Tutte le unità della Triscele saranno dotate Dpi.