Treno Verde a Palermo, arriva la carrozza della gomma riciclata

Come può uno pneumatico a fine vita combattere il cambiamento climatico, limitare l’utilizzo delle risorse fossili e di energia e contribuire a rendere più sostenibili e “smart” le nostre città?

Da oggi e fino al 20 febbraio, alla Stazione FS di Palermo, adulti e bambini troveranno una risposta a questa domanda visitando la carrozza allestita da Ecopneus all’interno del TrenoVerde, la storica campagna itinerante di Legambiente e Ferrovie dello Stato di cui Ecopneus è partner principale, quest’anno dedicata a una grande sfida globale: uscire dall’era delle fonti fossili e fermare i mutamenti climatici.

La terza carrozza del convoglio è tutta dedicata alla filiera del recupero e riciclo dei Pneumatici Fuori Uso (i PFU) di Ecopneus. La gomma di cui è costituito un pneumatico è infatti un materiale di eccezionale qualità utilizzato per realizzare asfalti “silenziosi” sicuri e duraturi, campi da calcio, superfici sportive polivalenti, isolanti acustici, oggetti dell’arredo urbano, energia e molto altro ancora.

All’interno della carrozza i visitatori troveranno una confortevole pavimentazione realizzata con oltre 1.000 kg di gomma riciclata sagomata e colorata per ricrearne alcune delle sue principali applicazioni, come ad esempio campi da tennis, piste ciclabili e per l’atletica. Illustrazioni, giochi e installazioni condurranno grandi e piccoli attraverso un percorso educativo per toccare con mano l’importanza di un corretto riciclo dei PFU e le molteplici applicazioni della gomma riciclata.

“Partecipare al viaggio del TrenoVerde – per Ecopneus è il terzo anno consecutivo – è un’ottima occasione per mostrare ai tanti studenti e cittadini coinvolti il valore e l’importanza del riciclo dei PFU, attraverso i tanti campi di applicazione di questo straordinario materiale: dalle mattonelle antitrauma delle aree giochi per i più piccini alle strade, dai campi da basket e pallavolo delle palestre scolastiche ai dissuasori di sosta, dalle panchine e le fioriere fino agli isolanti per l’industria edile” ha dichiarato Giovanni Corbetta, Direttore Generale di Ecopneus “Dedichiamo molta attenzione ai temi educational e della formazione, perché la cultura della tutela dell’ambiente deve essere un valore centrale specialmente per le nuove generazioni, cittadini adulti di domani”.

Proprio in Sicilia, nell’anno scolastico 2017/18, Ecopneus ha promosso -in collaborazione con Legambiente- un progetto educational che ha coinvolto oltre 360 classi in tutta la Regione. Gli studenti sono stati inoltre chiamati a realizzare un video-spot sui temi della legalità e dell’importanza di un corretto riciclo dei PFU. In palio per i migliori tre lavori, superfici sportive e arredi in gomma riciclata donati da Ecopneus agli Istituti: un premio per l’impegno degli studenti e concreta testimonianza dell’importanza di un corretto recupero dei PFU.

Nel 2018 Ecopneus ha raccolto e gestito in Sicilia 17.863 tonnellate di PFU. A livello Provinciale, 5.098 tonnellate sono state raccolte nella Provincia di Catania, 3.113 t in quella di Messina, 2.630 a Palermo, 1.466 t a Siracusa, 1.433 t a Trapani, 1.272 t a Ragusa, 1.049 t ad Agrigento, 1.010 t a Caltanissetta e 792 t nella Provincia di Enna.