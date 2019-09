Al via il tour del film di Roberto Lipari: il comico sbarca negli atenei italiani

E' partito oggi da Milano il van con alla guida il comico palermitano Roberto Lipari, che, in attesa dell'uscita del film che lo vede protagonista 'Tuttapposto', girerà alcuni tra i più importanti atenei italiani per far conoscere ai ragazzi - al debutto nel nuovo anno accademico - la nuova app che per la prima volta permette di invertire i ruoli. Potranno essere gli studenti a dare i voti ai propri professori, almeno una volta nella vita.

Così come accade nel film in uscita il prossimo 3 ottobre, prodotto da Tramp Limited e distribuito da Medusa Film. Roberto con gli amici di Radio 105 e Skuola.net partner dell'iniziativa, ha incontrato oggi gli studenti dell'Università Statale di Milano domani, mentre l'11 settembre farà tappa al Politecnico di Torino, il 13 a La Sapienza di Roma e il 16 all'Università di Catania. Gli studenti potranno dire la propria opinione sull'esperienza personale didattica all'interno dell'Ateneo di appartenenza, anche in modo anonimo.

Il tour verrà documentato tappa dopo tappa, tutte le immagini saranno visibili sui canali social della pagina Medusa film e su quella di Roberto Lipari. L'app, è il cuore pulsante di 'Tuttapposto', il film diretto da Gianni Costantino che vede protagonisti Roberto Lipari e Luca Zingaretti.

E' la storia di Roberto, studente universitario in un ateneo in cui i docenti vendono esami, assumono solo amici e parenti e sono dediti alla raccomandazione. Il padre di Roberto è anche il magnifico rettore. Roberto, andando contro la sua famiglia, stufo di essere asservito al potere del baronato, con i suoi amici, decide di combattere questo modus operandi. Realizza, infatti, un'App per smartphone denominata 'Tuttapposto' che valuta l'operato dei professori. Tutto ciò porterà a una serie di colpi di scena e a un'inversione di ruoli.