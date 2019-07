Totò Schillaci si dà alla trap: l'eroe di Italia '90 canta le "Notti magiche"

"Erano gli anni del mondiale, in Italia tutti con la febbre alta e per la strada e nelle macchine tutti a cantare 'Notti Magiche'". A raccontare gli anni '90 è Totò Schillaci in versione cantante trap. Il capocannoniere del campionato del mondo partecipa, prestando la sua voce e la sua storia, al nuovo singolo della band romagnola 78 Bit Feat. Il brano pop, con un retrogusto nostalgico, si chiama "Gli anni degli anni".

Ascoltandolo, chi ha vissuto quegli anni fa un tuffo nel passato. I ricordi che emergono sono tantissimi. Non solo calcio, la canzone cita le serie tv che hanno tenuto incollati davanti al piccolo schermo un'intera generazione, Beverly Hills e Melrose Place, il settimanale delle teenager dell'epoca "Cioè", il gruppo musicale pop rock italiano fondato e composto inizialmente da Max Pezzali - gli 883 - e molto altro.

"Gli anni degli anni" è anche una fotografia colorata di un periodo spensierato per le nuove generazioni che sentendolo possono farsi un'idea. Il brano da venerdì 5 luglio sarà disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming. 78 Bit Feat è una band nata nel 2000. E' composta da quattro componenti, allora poco più che ventenni, con una caratteristica comune: l’anno di nascita, il ’78. Il gruppo è arrivato al successo in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo nel 2002 con la canzone "Fotografia" pezzo tra i più programmati dalle radio.

