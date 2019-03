Curioso ritrovamento ad Aspra: totano gigante si arena sulla spiaggia

Curioso ritrovamento questa mattina ad Aspra: un totano gigante si è spiaggiato sul litorale. A ritrovare il mollusco, mentre passeggiavano sulla riva, tre donne. "Si tratta di un esemplare - spiega a PalermoToday il biologo Alessandro Allegra - appartenente alla famiglia degli ommasprefidi con delle dimensioni sopra la media. Ma non è una rarità: nel Mediterraneo infatti esistono totani che possono arrivare a pesare anche 40 chili. Solitamente vivono in acqua profonde".

L'esemplare ritrovato ad Aspra pesa circa 20 chili ed è lungo quasi un metro e mezzo. "Sul perchè si sia spiaggiato - continua il biologo - possiamo solo fare delle ipotesi: potrebbe essere stato pescato e poi rigettato in mare perchè non è buono da mangiare e dunque non si vende sul mercato (essendo grande è molto duro) o per motivi di salute. Non si può escludere l'ipotesi che il totano abbia ingerito della plastica". Per saperlo con certezza però bisognerebbe analizzare il contenuto dello stomaco del mollusco.