Il torneo di Burraco promosso dal Rotary club palermo Montepellegrino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si svolgerà, domenica 24 novembre 2019, con inizio alle ore 17.00 e sino alle ore 21.00, il torneo di Burraco voluto e promosso dal Rotary Club Palermo Montepellegrino, presieduto da Filippo Cuccia. Il Torneo di Burraco avrà luogo presso il Circolo degli Ufficiali dell’Esercito Italiano, a Palermo, in piazza Sant´Oliva, numero 25. Grazie alla presenza di chi vorrà essere presente e al loro contributo, sarà possibile compiere un altro piccolo passo e un nuovo piccolo mattone verso il completamento di questo ambizioso progetto internazionale per l’eradicazione della poliomielite dal mondo: End Polio Now.

Chi volesse partecipare, troverà nella locandina, i numeri da contattare per prenotare o per avere maggiori dettagli sull´iniziativa stessa. Eradicare la polio nel mondo è un impegno al quale nessuno si dovrebbe sottrarre. Per iscrizioni, o recarsi all’ora nel luogo, o contattare Cettina Paladino, Giovanni Pitarresi o Cinzia Leonardi. Per i partecipanti un buffet e premi ai primi classificati.