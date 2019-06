Il tormentone dell'estate arriva da Palermo ed è firmato Matranga e Minafò

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Estate, tempo di sole, mare, ombrelloni e… tormentoni! Quest’anno il tormentone estivo arriva direttamente da Palermo. Su YouTube e sui digital store è infatti uscita la canzone "S’inzuppa il biscottin"o di Matranga e Minafò. I due comici, conduttori di Sicilia Cabaret e presenza fissa su Made in Sud, che con il loro sketch hanno già fatto ballare il pubblico di tutta Italia, pubblicano adesso un’inedita canzone con tutte le frasi che hanno reso famosi i personaggi dei due cugini palermitani. Musica dance per una canzone che sarà sicuramente tra le più ballate nelle discoteche per l’estate 2019 e che è stata visualizzata da migliaia di persone dopo poche ore dalla sua pubblicazione su YouTube. Continua quindi il periodo d’oro per Matranga e Minafò, con la trasmissione Sicilia Cabaret che ritornerà questa estate con due serate evento in onda su Rai Due. A tal proposito, visto il numero di biglietti richiesto, è stata aggiunta una terza data agli spettacoli che andranno in scena al Teatro di Verdura di Palermo: oltre il 9 e il 10 luglio, quando la prima parte dello spettacolo sarà dedicata alla registrazione per la Rai, Sicilia Cabaret tornerà in scena anche lunedì 11 luglio, con una serata esclusivamente live. Per vedere il video della canzone S’inzuppa il biscottino basta andare su YouTube al link https://www.youtube.com/watch?v=6XcCQXxPW-k&feature=youtu.be.